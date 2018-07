27 luglio 2018

Record di traffico trimestrale e semestrale per il porto di Algeciras

Nei primi sei mesi del 2018 i container sono stati pari ad oltre 2,3 milioni di teu (+9,3%)

Nella prima parte di quest'anno il porto spagnolo di Algeciras ha stabilito i propri nuovi record assoluti di traffico trimestrale e semestrale delle merci, picco che per il periodo trimestrale è stato raggiunto grazie anche al nuovo record di traffico delle merci convenzionali e che per il periodo semestrale è stato ottenuto grazie ai nuovi record di traffici di merci containerizzate, di merci convenzionali e di rinfuse liquide.

Nel periodo aprile-giugno del 2018 il volume di traffico trimestrale record è stato di 26,8 milioni di tonnellate, con un incremento del +6,6% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (il precedente record trimestrale era stato registrato nel quarto trimestre del 2017 con appena 3mila tonnellate in meno rispetto al nuovo record). Il nuovo picco massimo trimestrale delle merci convenzionali è stato di quasi 2,5 milioni di tonnellate (+9,5%). Le merci containerizzate sono ammontate a 15,6 milioni di tonnellate (+6,5%), traffico che è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 1,2 milioni di teu (+6,6%). Le rinfuse liquide sono cresciute del +14,2% a 7,5 milioni di tonnellate, mentre quelle solide sono diminuite del -1,6% a 494mila tonnellate.

Il nuovo record storico semestrale stabilito nella prima metà del 2018 è stato di 52,9 milioni di tonnellate, con un aumento del +7,1% sul primo semestre dello scorso anno (il precedente record era stato conseguito nel secondo semestre del 2017). I nuovi picchi massimi semestrali delle merci containerizzate, delle merci convenzionali e delle rinfuse liquide sono stati pari rispettivamente a 30,3 milioni di tonnellate (+9,3%), 4,8 milioni di tonnellate (+9,3%) e 15,6 milioni di tonnellate (+14,8%). Da segnalare che il record semestrale di traffico containerizzato non è tale se il traffico viene conteggiato in container da 20' (teu) movimentati, che sono risultati pari ad oltre 2,3 milioni di teu (+9,3%), in quanto il record assoluto è stato segnato nel secondo trimestre del 2015 con oltre 2,4 milioni di teu. Nei primi sei mesi di quest'anno il traffico delle rinfuse solide è calato del -10,6% a 808mila tonnellate.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail