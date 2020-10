27 ottobre 2020

Impennata delle vendite trimestrali di dry container prodotti dalla cinese CIMC

In calo le vendite di contenitori frigoriferi

Dopo otto trimestri consecutivi di accentuato calo, nel terzo trimestre di quest'anno le vendite di container per carichi secchi prodotti dalla cinese China International Marine Containers (CIMC), hanno registrato un'impennata essendo state pari a circa 237mila teu, con una progressione del +64,4% sul periodo luglio-settembre del 2019. In diminuzione, invece, le vendite di container frigo che sono ammontate a 31mila teu (-15,7%). CIMC ha reso noto che nel corso del terzo trimestre di quest'anno, a seguito della ripresa della domanda di nuovi contenitori, anche il prezzo medio dei container ha segnato una rilevante crescita.

CIMC, che opera anche in altri settori di business tra cui quello energetico, ha chiuso il terzo trimestre del 2010 con ricavi pari a 24,2 miliardi di yuan (3,6 miliardi di dollari), con un incremento del +27,5% sullo stesso periodo dello scorso anno. L'utile operativo è stato di 1,6 miliardi di yuan (+675,3%) e l'utile netto di 1,2 miliardi di yuan (+920,2%).

Nei primi nove mesi di quest'anno i container per carichi secchi venduti da CIMC sono stati pari a quasi 595mila teu, con un aumento del +17,1% sul corrispondente periodo del 2019, mentre le vendite di container reefer hanno totalizzato più di 84mila teu (-3,2%).





