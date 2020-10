27 ottobre 2020

Accordo di cooperazione tra Fincantieri e l'indiana Cochin Shipyard

Collaborazione nei settori della progettazione, costruzione e riparazione navale e nella realizzazione di attrezzature per il settore marittimo

Oggi il gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri ha sottoscritto un memorandum of understanding con Cochin Shipyard Limited (CSL), il primo costruttore navale indiano sia nel segmento commerciale che in quello militare, che prevede la cooperazione delle parti nei settori della progettazione, costruzione e riparazione navale e nella realizzazione di attrezzature per il settore marittimo, oltre alla formazione e allo sviluppo delle competenze.

In particolare, l'intesa stabilisce i principi per la collaborazione in numerosi ambiti: progettazione, procurement e costruzione in loco di nuove unità navali per il mercato della difesa indiana; produzione in loco e marketing di prodotti meccanici quali eliche di propulsione, linee d'assi, sistemi di stabilizzazione, timoneria, eliche di manovra e azimutali; automazione navale; riparazioni navali; training del personale indiano e consulenze di Fincantieri nel design o nei processi di costruzione o di ammodernamento del cantiere.

Fincantieri ha specificato che il MoU sarà seguito da una serie di accordi di dettaglio che descriveranno di volta in volta i rispettivi ruoli e lo scopo di fornitura, da cui potranno derivare vantaggi per molteplici aree dell'azienda italiana a partire dalla Divisione Navi Militari e quella di Sistemi e Componenti, ma anche per Seastema, Vard Marine e Fincantieri India.

Fincantieri ha ricordato inoltre che da tempo segue il programma di rinnovo e di espansione della flotta della Marina Militare Indiana, considerando strategico quel mercato e che il gruppo italiano in passato ha stipulato con CSL, a cui la Marina Militare Indiana ha affidato la costruzione della portaerei Vikrant, contratti per la progettazione e l'integrazione dell'apparato motore dell'unità, e per la fornitura di servizi complementari. Successivamente Fincantieri ha consegnato alla Marina indiana Deepak e Shakti, due navi rifornitrici di squadra (“fleet tanker”), oltre ad aver realizzato Sagar Nidhi, una nave oceanografica per il National Institute of Ocean Technology (NIOT).



