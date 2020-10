28 ottobre 2020

Costa varia la programmazione delle proprie crociere previste per l'inverno prossimo

Princess Cruises estende sino a fine maggio la pausa delle crociere in partenza da Australia e Nuova Zelanda

Le nuove ondate di contagi di Covid-19 che stanno inducendo molti governi a ripristinare limitazioni alle attività con lo scopo di contenere la pandemia ritornano a colpire anche le attività crocieristiche, costringendo le compagnie di navigazione a variare le programmazioni adottate per riattivare le proprie flotte ferme da diversi mesi a causa della crisi sanitaria.

Una di queste è Costa Crociere che ha annunciato alcuni cambiamenti relativi alle crociere previste per l'inverno prossimo a seguito delle limitazioni in atto in alcuni Paesi europei e dell'evoluzione della situazione epidemiologica. In particolare, l'ammiraglia Costa Smeralda proseguirà sino a fine febbraio 2021 con le sue crociere di una settimana dedicata esclusivamente all'Italia, che fanno scalo a Savona, La Spezia, Cagliari, Messina, Napoli e Civitavecchia/Roma, itinerario che sostituirà quello in Italia, Francia e Spagna che la nave avrebbe dovuto effettuare a partire dal prossimo 14 novembre. Costa Deliziosa continuerà sino al prossimo 3 gennaio a proporre le sue attuali crociere in Grecia, con scali a Trieste, Katakolon/Olimpia, Atene, Heraklion/Creta e Bari, invece di visitare anche Montenegro e Croazia come originariamente previsto. Costa Diadema posticiperà al 6 aprile 2021 l'inizio delle sue crociere lunghe nel Mediterraneo, proponendo, come da programma, un itinerario di 14 giorni in Turchia ed un altro della stessa durata in Egitto e Grecia. La nuova nave Costa Firenze, attualmente nelle fasi finali di allestimento nello stabilimento Fincantieri di Marghera, sarà consegnata come previsto a metà del prossimo dicembre, ma inizierà ad offrire le sue crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna solo dal 28 febbraio 2021. Infine, le crociere di Costa Favolosa ai Caraibi sono state cancellate e la nave ritornerà in servizio dal 2 aprile 2021 con mini crociere nel Mediterraneo. Anche la crociera Giro del Mondo 2021 di Costa Deliziosa è stata cancellata.

Anche Princess Cruises, che come Costa Crociere fa capo al gruppo americano Carnival Corporation, ha annunciato variazioni al programma stabilito in precedenza rendendo nota la decisione di estendere la pausa delle proprie crociere in partenza da Australia e Nuova Zelanda fino alla fine del prossimo maggio.



