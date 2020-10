28 ottobre 2020

DSV Panalpina comprato la casa di spedizioni Prime Cargo

È stata ceduta dall'azienda logistica giapponese Mitsui-Soko

Il gruppo logistico danese DSV Panalpina ha comprato la Prime Cargo, casa di spedizioni internazionali che è stata ceduta dall'azienda logistica giapponese Mitsui-Soko. L'acquisizione include le attività della Prime Cargo in Danimarca, dove ha sede il quartier generale della società, in Polonia e in Cina.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec