28 ottobre 2020

Accordo di cooperazione tra i porti di Amburgo e Tanger Med

I due scali sono collegati da nove servizi marittimi di linea

L'Autorità Portuale di Amburgo ha siglato un accordo di cooperazione con l'Autorità Portuale del porto marocchino di Tanger Med che prevede lo scambio di esperienze e buone pratiche in diversi campi, tra cui l'efficienza delle operazioni portuali e marittime, la digitalizzazione, i Port Community System, i sistemi di gestione del traffico navale, la cybersecurity portuale, lo scambio di dati nel segmento dell'information technology e l'innovazione.

Lo scorso anno il porto tedesco ha movimentato 1,3 milioni di tonnellate di merci da e per il Marocco, con un incremento del +62,2% sul 2018. Il solo traffico containerizzato è stato pari alla quota record di 92mla teu (+14,2%). I porti di Amburgo e Tanger Med sono collegati da nove servizi marittimi di linea.







