29 ottobre 2020

Di Sarcina nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mar Ligure Orientale

È il segretario generale dell'ente

Il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Francesco Di Sarcina è stato nominato commissario straordinario dell'ente dalla ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli a seguito delle dimissioni della presidente Carla Roncallo che ha assunto la qualifica di consigliere nel consiglio di amministrazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

«Ringrazio la ministra De Micheli - ha dichiarato Di Sarcina - per avermi dato fiducia in questa fase di transizione verso la nuova presidenza e, conscio della delicatezza dell'incarico, farò il massimo per il bene dei porti della Spezia e di Marina si Carrara e dei relativi territori».

Di Sarcina si occupa di portualità dal 2004, prima come funzionario del Genio Civile Opere Marittime di Palermo, poi dirigente e quindi segretario generale dell'Autorità Portuale di Messina. Da segretario generale è stato responsabile della S.T.O. dell'ente coordinando tutte le attività necessarie ad attuare le direttive della presidente, collaborando con lei alla definizione delle strategie, anche nella qualità di responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



