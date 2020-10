29 ottobre 2020

AIDA Cruises sospende le crociere programmate per novembre

La decisione a seguito dell'adozione da parte della Germania di rigorose misure per contenere la pandemia

Oggi AIDA Cruises ha annunciato che sospenderà temporaneamente le sue crociere programmate per il prossimo mese, annullando tutti i viaggi in calendario tra il 31 ottobre e il 30 novembre. La compagnia crocieristica tedesca, che attraverso Costa Crociere fa capo al gruppo americano Carnival Corporation, ha spiegato che la decisione è stata assunta a seguito dell'adozione da parte della Germania di misure di vasta portata per contenere la pandemia di coronavirus, misure - ha specificato la compagnia - che AIDA Cruises sostiene pienamente.







