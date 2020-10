30 ottobre 2020

Il Propeller Club di Venezia offre il proprio supporto ai prossimi vertici dell'AdSP dell'Adriatico Settentrionale

Bernardo: siamo convinti di poter dare un prezioso contributo alla causa

Il The International Propeller Club Port of Venice, l'associazione culturale tra operatori dei trasporti, si propone come organismo di consulenza a supporto dei prossimi vertici dell'Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale. Il consiglio direttivo dell'associazione lo ha deciso alla luce del sensibile, progressivo decremento del traffico movimentato dal porto di Venezia verificatosi in questi ultimi anni in tanti settori merceologici nonché in considerazione dei fini statutari del Club e della concreta potenzialità culturale di settore espressa dai suoi soci.

Il presidente del Propeller Club veneziano, Massimo Bernardo, ha spiegato che gli associati sono «convinti di poter dare un prezioso contributo alla causa. Con grande umiltà, ma con altrettanta fermezza - ha specificato - lanciamo il nostro invito che tuttavia potrebbe aver seguito positivo nella misura in cui il nuovo presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale con i suoi più stretti collaboratori vorranno o meno avvalersi della generosa “mano “ tesa, lealmente e senza secondi fini dai tanti attori, protagonisti del cluster marittimo veneto presenti nel Club, per sostenere, con concrete proposte dettate dall'esperienza e dalla cultura di settore, l'auspicata crescita del sistema lagunare veneto e, non ultimo, per colmare e superare quell'orribile vuoto che spesso contrappone la miope rigidità del burocrate alla voglia di creare business di chi è invece impegnato nel fare impresa».



