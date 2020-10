30 ottobre 2020

Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Silver Moon alla Silversea

È la seconda di tre unità ultra-lusso in corso di realizzazione per la compagnia

Oggi nel cantiere navale della Fincantieri ad Ancona la compagnia Silverseas del gruppo Royal Caribbean ha preso in consegna la Silver Moon, la seconda di tre navi da crociera ultra-lusso in corso di realizzazione da parte del gruppo navalmeccanico che è gemella dell'ammiraglia Silver Muse, che ha preso il mare nel 2017 dal cantiere di Sestri Ponente, e di Silver Dawn, la cui consegna è prevista sempre ad Ancona nel 2021. La nuova nave, lunga 212 metri e della stazza lorda di 40.700 tonnellate, potrà ospitare 596 passeggeri in 298 cabine e sarà la nona unità della flotta di Silversea.







