30 ottobre 2020

Ad agosto il traffico delle merci nei porti del Tirreno Centrale è diminuito del -3,3%

A Napoli è stata registrata una flessione del -9,2% e a Salerno un incremento del +1,6%. Operativo il collegamento ferroviario Cina - Interporto di Nola

Lo scorso agosto i porti amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale hanno movimentato 2,61 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -3,3% sull'agosto 2019, di cui 1,47 milioni di tonnellate movimentate dal porto di Napoli (-8,1%) e 1,01 milioni di tonnellate dal porto di Salerno (+1,6%).

Nel porto di Napoli le merci varie sono ammontate a 931mila tonnellate (-9,2%), di cui 523mila tonnellate di merci containerizzate (-7,3%) e 409mila tonnellate di rotabili (-11,6%), mentre le rinfuse liquide hanno totalizzato 456mila tonnellate (-10,1%) e quelle solide 86mila tonnellate (+23,9%). Lo scorso agosto a Napoli i passeggeri di linea sono stati 751mila (-33,0%) e i crocieristi oltre 3mila (-98,5%).

A Salerno il traffico delle merci varie è stato di 1,07 milioni di tonnellate (+1,0%), di cui 713mila tonnellate di rotabili (+13,0%) e 354mila tonnellate di merci in container (-16,7%). Le rinfuse solide si sono attestate ad oltre 9mila tonnellate (+190,2%). Nel settore dei passeggeri il traffico dei servizi di linea è diminuito del -42,0% con 129mila persone movimentate, mentre il traffico crocieristico si è azzerato.

Intanto nei giorni scorsi è diventato operativo il collegamento ferroviario tra la Cina e l'Interporto di Nola, con l'arrivo dei primi container provenienti da Shunde, città del sud della Cina, grazie ad una partnership ISC Intermodal, MTO privato di proprietà al 100% di Interporto Campano, e la casa di spedizioni internazionali International Transport Solution (ITS). La merce è arrivata via treno all'interporto senza nessun trasbordo intermedio con un transit time di circa 30 giorni, percorrendo 9.060 chilometri di ferrovia con tappe presso gli hub di Kaliningrad (Russia), Rostock (Germania), Verona (Interterminal).



