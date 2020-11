2 novembre 2020

Intercargo denuncia che alcuni noleggiatori di rinfusiere impediscono i cambi degli equipaggi

Non permettono che avvengano durante il periodo di noleggio nonostante non debbano sostenerne i costi

Intercargo, l'associazione internazionale che rappresenta gli operatori attivi nel settore del trasporto marittimo di rinfuse solide, ha denunciato che diversi noleggiatori di navi portarinfuse hanno impedito che il cambio degli equipaggi delle navi avvenisse durante il periodo di noleggio nonostante l'armatore proprietario della nave fosse disposto a sostenere i costi derivanti dal rimpiazzo dei marittimi. L'associazione ha specificato che, in particolare, le rinfusiere che cambiano equipaggio in alcune nazioni del sud-est asiatico vengono considerate dai noleggiatori come “tossiche” per i 14 giorni successivi al cambio dell'equipaggio.

«Intercargo - si legge in una nota dell'associazione - condanna fermamente le pratiche inumane di alcune noleggiatori di rinfusiere che rifiutano che il cambio dell'intero equipaggio avvenga durante il periodo di noleggio. Ciò è in contrasto con gli sforzi del settore volti ad offrire ai marittimi il riposo essenziale di cui sono stati così a lungo privati nel corso della pandemia di Covid-19 e che è essenziale per la sicurezza del trasporto marittimo».

«Paradossalmente - prosegue la nota - questa tremenda pratica è stata segnalata principalmente nel settore delle trasporto di rinfuse secche, nel quale c'è particolare attenzione per la prevenzione dell'affaticamento dei marittimi. Le navi portarinfuse impiegate su rotte tramp effettuano scali in molti più porti rispetto ad altri settori dello shipping e ciò comporta l'accumulo di ulteriore tensione su lavoratori già affaticati che non hanno alcuna speranza di essere rimpiazzati da altri marittimi».

«È molto deludente - ha sottolineato Intercargo - che molti noleggiatori di rinfusiere non capiscano o non vogliano assumersi la responsabilità insita nel concetto di impresa comune incluso in un contratto di noleggio time charter».



