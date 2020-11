2 novembre 2020

Sospese sino a fine anno le crociere del gruppo Norwegian Cruise Line

Cancellate tutte le crociere con partenze nel mese di dicembre

Il gruppo crocieristico Norwegian Cruise Line Holdings ha annunciato oggi l'estensione del periodo di sospensione delle crociere realizzate dai propri marchi Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. Sono state quindi cancellate tutte le crociere con partenze già programmate tra il primo dicembre e il 31 dicembre prossimi. Le tre compagnie crocieristiche hanno una flotta composta complessivamente da 28 navi.







