3 novembre 2020

ABB fornirà propulsori per sei nuove navi per gas naturale liquefatto rompighiaccio

Saranno costruite dalla Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.

Il gruppo elvetico ABB si è assicurato una commessa del valore di 300 milioni di dollari della società cantieristica sudcoreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) per fornire sistemi di propulsione e generazione di potenza per sei nuove navi che saranno utilizzate per il trasporto di gas naturale liquefatto sulla rotta artica. Ciascuna delle sei navi saranno equipaggiate con tre propulsori Azipod del gruppo svizzero per una potenza complessiva di 51MW che consentiranno alle unità di navigare in acque con ghiacci dello spessore sino a 2,1 metri.

Le sei navi rompighiaccio, che avranno una capacità unitaria di 170mila metri cubi, saranno consegnate a partire dal 2023 e saranno impiegate a servizio del progetto Arctic LNG 2.







