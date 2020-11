3 novembre 2020

Nove manifestazioni di interesse per la privatizzazione del porto greco di Igoumenitsa

Tra i partecipanti, il gruppo armatoriale partenopeo Grimaldi

L'agenzia greca per le privatizzazioni Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) ha reso noto di aver ricevuto nove manifestazioni di interesse per l'acquisizione di una quota di maggioranza dell'Autorità Portuale di Igoumenitsa, pari ad almeno il 67% del capitale. Sono state presentate dalla compagnia petrolifera greca Aegean Oil, dal gruppo armatoriale greco Attica Holdings, dal consorzio costituito dalla compagnia di navigazione greca Anek e dalle connazionali Archirodon e Trident Hellas, dal consorzio costituito dalle compagnie di navigazione Grimaldi Euromed e Minoan Lines del gruppo armatoriale italiano Grimaldi, dalla cipriota Danthia Shipping Company, dall'indiana MARG, dalla società terminalista Portek International di Singapore, dalla società americana di investimenti Quintana Infrastructure & Development (QID) e dall'Autorità Portuale di Salonicco.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec