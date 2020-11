4 novembre 2020

NYK diventa unica proprietaria di una società russa di logistica automotive

Acquisita la quota della russa Rolf Group

Il gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) ha acquisito la quota di capitale della russa Rolf Group nella LLC Rolf Logistc diventando unico proprietario della società, che è stata costituita nel 2012 e che fornisce servizi di logistica per l'industria automobilistica, incluso il trasporto terrestre di auto nuove di fabbrica, attività di stoccaggio e attività terminalistiche per il traffico portuale di auto. La società, che ha sede a Mosca, è stata ribattezzata LLC NYK Auto Logistics (Rus).







