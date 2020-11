5 novembre 2020

Le giapponesi “K” Line e NYK registrano un calo dei ricavi trimestrali e una crescita del risultato economico netto

Medesimo trend nel segmento del trasporto marittimo di linea

Nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2020, periodo che è terminato lo scorso 30 settembre, il gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) ha registrato ricavi pari a 360,9 miliardi di yen (3,4 miliardi di dollari), con una flessione del -13,7% sul corrispondente periodo dell'esercizio fiscale precedente. L'utile operativo è ammontato a 7,7 miliardi di yen (-25,3%) e l'utile netto a 12,7 miliardi di yen (+207,7%).

Nel solo segmento del trasporto marittimo containerizzato, in cui NYK opera attraverso la compagnia di navigazione Ocean Network Express (ONE) di cui possiede il 38% del capitale, i ricavi sono ammontati a 42,2 miliardi di yen (-18,3%) e l'utile ricorrente è stato di 21,7 miliardi di yen (+178,8%).

Nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2020 la connazionale Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) ha totalizzato ricavi pari a 147,9 miliardi di yen (-21,6%). Il risultato operativo è stato di segno negativo e pari a -3,6 miliardi di yen rispetto ad un utile operativo di 7,0 miliardi di yen nel periodo luglio-settembre del 2019. L'utile netto si è attestato a 10,6 miliardi di yen (+24,1%).

La sola divisione Product Logistics del gruppo armatoriale “K” Line, che include principalmente le attività di trasporto marittimo di autovetture e di trasporto marittimo containerizzato, queste ultime operate attraverso la stessa compagnia Ocean Network Express (ONE) di cui “K” Line possiede il 31% del capitale, ha registrato ricavi pari a 80,3 miliardi di yen (-16,5%) ed un utile ordinario di 15,7 miliardi di yen (+82,6%).





