5 novembre 2020

UNWTO e lMO sollecitano i governi ad adoperarsi per consentire il riavvio delle attività crocieristiche

Rinnovate le richieste di designare i marittimi quali lavoratori essenziali e di rimuovere gli ostacoli al cambio degli equipaggi

In una dichiarazione congiunta, oggi la World Tourism Organization (UNWTO) e l'International Maritime Organization (IMO) hanno evidenziato l'importanza del settore delle crociere per l'economia mondiale ed hanno invitato i governi a facilitare la ripresa delle attività crocieristiche in condizioni di sicurezza avvalendosi delle linee guida “Guidance on the gradual and safe resumption of operations of cruise ships in the European Union in relation to the COVID-19 pandemic” sviluppate dall'European Maritime Safety Agency (EMSA) e dall'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) per il graduale e sicuro riavvio delle attività crocieristiche fermate a causa delle misure adottate per contenere la pandemia di coronavirus nonché di tre documenti sviluppati dalla britannica Chamber of Shipping e dalla Cruise Lines International Association (CLIA).

L'UNWTO e l'IMO hanno ricordato che il settore delle crociere sostiene 1,2 milioni di posti di lavoro e ogni anno contribuisce con 150 miliardi di dollari all'economia mondiale. Le due organizzazioni hanno evidenziato inoltre che l'industria delle crociere è di vitale importanza per i piccoli Stati insulari e che la ripresa dell'attività delle navi da crociera andrà a beneficio anche della più ampia comunità marittima dato che le navi passeggeri partecipano al Sistema automatizzato di mutua assistenza e recupero per navi (AMVER) e sovente sono richieste dai centri di coordinamento dei soccorsi per offrire assistenza alle navi in difficoltà.

L'UNWTO e l'IMO hanno rinnovato anche le loro richieste ai governi di designare tutti i marittimi e il personale di bordo come lavoratori essenziali e di rimuovere qualsiasi ostacolo al cambio degli equipaggi delle navi.



