5 novembre 2020

Oggi al via un nuovo servizio ferroviario tra il porto di Trieste e la Baviera

Collegherà il molo V dello scalo giuliano con il terminal TriCon di Norimberga

Parte oggi il nuovo servizio ferroviario che collegherà il porto di Trieste con l'hub di Norimberga, situato a nord della Baviera. Il collegamento, che inizialmente avrà frequenza sarà settimanale per poi arrivare entro il 2021 a due rotazioni alla settimana, sarà operato dalla joint Mercitalia Rail - TX Logistik e in collaborazione con Alpe Adria, la società che si occupa dello sviluppo dei servizi di trasporto intermodale del sistema logistico del porto giuliano.

Il servizio collegherà il molo V del porto di Trieste con il terminal TriCon di Norimberga gestito dal gruppo “Bayernhafen”. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha spiegato che il progetto è nato sull'onda della solida presenza nello scalo giuliano della DFDS, gruppo danese leader del trasporto ro-ro e shareholder del terminal Samer Seaports, che attraverso il servizio movimenterà tra Trieste e la Baviera le unità in arrivo e partenza trasportate dalle sue navi. L'ente ha sottolineato che, oltre a trasferire in maniera sostenibile i volumi di traffico del mercato turco e greco, il nuovo servizio sarà attrazione per le esigenze di export del sistema industriale della Baviera oltre a quello del Friuli Venezia Giulia ed ha reso noto che sono stati attivati inoltre contatti con importanti player del territorio regionale per verificare anche la possibilità di utilizzare l'hub di Cervignano quale aggregatore di ulteriori volumi.

«Questo nuovo treno - ha osservato il presidente dell'AdSP, Zeno D'Agostino - è la conferma che la vocazione internazionale è prerogativa unica del sistema logistico del porto di Trieste ed è soprattutto espressione della sua identità strategica, da sempre orientata ad accrescere la connettività ferroviaria con l'Europa centrale, partendo proprio da un partner storico come la Baviera».



