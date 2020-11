9 novembre 2020

Il traffico delle crociere nel porto di Taranto è stato affidato alla turca Global Ports Holding

Il contratto di concessione avrà una durata di 20 anni

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha accolto l'istanza presentata a inizio anno dalle società Port Operation Holding Srl (POH) e Global Ports Melita Limited (GPM) del gruppo turco Global Ports Holding (GPH) per la gestione del traffico delle crociere nel porto di Taranto ( del 17 gennaio 2020). La concessione riguarderà l'occupazione e l'uso di aree e beni demaniali insistenti sul Molo San Cataldo. In particolare, saranno installate strutture prefabbricate provvisorie in attesa che l'edificio polifunzionale attualmente in costruzione denominato “Falanto” venga completato e reso utilizzabile. Il contratto avrà una durata di 20 anni.

Port Operation Holding e Global Ports Melita hanno rappresentato, nel piano operativo consegnato all'AdSP, l'intenzione di costituire una società di capitali in forma di società per azioni o a responsabilità limitata con sede a Taranto, che lavorerà affinché il porto di Taranto si trasformarmi da scalo di mero transito a homeport per l'imbarco e sbarco di crocieristi, aumentando il numero delle presenze di passeggeri di navi da crociera e massimizzando la loro soddisfazione e la loro esperienza.

Attualmente Global Ports Holding gestisce terminal crociere in 19 porti in tutto il mondo. In Italia GPH è presente nel porto di Venezia, attraverso la Venice Cruise Port di cui possiede l'11,9% del capitale, e nei porti di Ravenna,Cagliari e Catania attraverso rispettivamente la Ravenna Cruise Ports, la Cagliari Cruise Port e la Catania Cruise Ports, società che controlla detenendone il 53,7%, 70,9% e 62,2% dei capitali.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail