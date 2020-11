10 novembre 2020

Partnership di Braemar e V.Ships a supporto dei settori delle crociere e dei traghetti

L'obiettivo è di aiutare le compagnie ad affrontare l'attuale fase di crisi

Le società di ship management e di servizi per il settore marittimo Braemar Shipping Services e V.Ships hanno stretto un accordo di collaborazione con lo scopo - hanno spiegato - di supportare le compagnie che operano navi da crociera e traghetti nonché i loro investitori e finanziatori ad affrontare collettivamente le sfide senza precedenti che attualmente il settore delle navi passeggeri si trova ad affrontare. La partnership sarà portata avanti dalla Braemar Naves Corporate Finance (BNCF), società integralmente controllata dalla Braemar, e dalla V.Ships Leisure, operatore leader nel segmento dei servizi di management per il comparto crocieristico.

Ciò si tradurrà nell'offerta di soluzioni integrate per le parti interessate, tra cui servizi di consulenza e advisory sia in campo operativo che tecnico e in tema di qualità, sicurezza e ambiente, nonché la valutazione di piani finanziari e aziendali e lo svolgimento di attività di due diligence.

«Riteniamo - ha spiegato l'amministratore delegato di BNCF, Richard Jansen - che questa cooperazione possa offrire una piattaforma one-stop a supporto dei nostri partner nei settori delle crociere e dei traghetti con consigli pratici e fruibili mentre affrontano con determinazione questi tempi difficili e complessi».



