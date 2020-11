10 novembre 2020

Annaleena Mäkilä è la nuova presidente dell'European Sea Ports Organisation

Il porto di Algeciras ha vinto il premio ESPO Award 2020

Oggi l'assemblea generale dell'European Sea Ports Organisation (ESPO) ha eletto all'unanimità Annaleena Mäkilä quale nuova presidente dell'associazione ed ha inoltre eletto vicepresidenti dell'organizzazione Zeno D'Agostino e Daan Schalck. Mäkilä, che subentra nella carica a Eamonn O'Reilly che ha presieduto l'associazione dei porti europei negli ultimi quattro anni, è dal 2012 amministratore delegato della Finnish Ports Association. D'Agostino è presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, mentre Schalck è amministratore delegato della North Sea Port.

Intanto il porto di Algeciras è stato dichiarato oggi vincitore del premio ESPO Award 2020 in riconoscimento della sua strategia di successo per attrarre innovazione e start-up locali. Lo scalo portuale spagnolo ha vinto il premio dell'European Sea Ports Organisation per il suo progetto “The Journey of Innovation - Travesía de la Innovación”. «L'Autorità Portuale della Baia di Algeciras - ha commentato il presidente dell'ente portuale, Gerardo Landaluce - ha lavorato duramente negli ultimi anni per consolidare la cultura dell'innovazione come processo aziendale chiave. E questo premio ci dimostra che siamo sulla strada giusta».



