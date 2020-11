11 novembre 2020

Al container terminal PSA Genova Pra' l'operatività delle gru alte 90 metri è stata estesa a 1.200 metri di banchina

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha autorizzato l'utilizzo di questi mezzi di sollevamento anche nella zona di levante

PSA Genova Pra', la società che gestisce il principale container terminal del porto di Genova situato all'estremità occidentale dello scalo, ha reso noto che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) l'ha autorizzata all'utilizzo di gru alte 90 metri anche nella zona di levante. L'azienda ha ricordato che sino ad ora l'operatività delle gru di banchina alte 90 metri dettata dal cosiddetto “tetto aereo”, in considerazione della vicinanza del terminal portuale all'aeroporto di Genova, era limitata a quasi 800 metri di banchina, con un attracco di 400 metri ed uno di 370 metri, mentre ora l'operatività delle mega gru già installate nel terminal è stata estesa a complessivi 1.200 metri di banchina, con l'ulteriore possibilità di attracco contemporaneo di una terza nave lunga 370 metri. La limitazione a 60 metri di altezza resta invece per l'ultima parte della banchina a ponente, lunga 270 metri.

PSA Genova Pra' ha sottolineato che il proprio terminal è ora in grado di ospitare contemporaneamente, senza alcuna limitazione, tre mega portacontainer di ultima generazione da oltre 20.000 teu ed una quarta nave di dimensioni inferiori.

Dal 2016 il terminal è dotato di otto gru di banchina ZPMC “goosneck” di ultima generazione per le quali è stato realizzato un investimento di circa 100 milioni di euro. Inoltre dal 2018 le vecchie gru di piazzale alimentate con diesel sono state sostituite con 21 nuove gru gommate elettriche, con un ulteriore investimento di 35 milioni di euro.



