11 novembre 2020

Cinque sentenze del TAR confermano il buon operato dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Sono state pubblicate oggi

Oggi il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana ha pubblicato cinque sentenze tutte confermanti il buon operato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. In particolare, con una pronunzia che ha riunito due ricorsi presentati dalla società CILP, il TAR ha respinto le richieste di annullamento dei provvedimenti di individuazione degli accosti pubblici operativi nel porto di Livorno e di assegnazione in uso a Lorenzini di un'area di 7.800 metri quadri nella sponda est della Darsena Toscana.

Respinti anche i ricorsi presentati dalla società CILP e Terminal Darsena Toscana contro l'AdSP e nei confronti della società Lorenzini, in ordine all'annullamento del rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali e dell'aggiornamento del piano d'impresa, ritenendoli compatibili con il Piano Regolatore Portuale.

In un'altra sentenza, i giudici hanno dichiarato infondati i ricorsi presentati dalla società Porto di Livorno 2000 contro l'AdSP per l'annullamento, tra l'altro, degli atti che hanno portato al rilascio in favore della società SDT di una concessione demaniale per lo svolgimento di operazioni ro-ro e ro-pax.

Sono stati infine dichiarati inammissibili, per difetto di interesse, due ricorsi presentati dalle società CILP e CPL che chiedevano l'annullamento di una modifica del PRP sulla sponda Est della Darsena Toscana.



