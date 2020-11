12 novembre 2020

Calo dei risultati finanziari trimestrali della danese DFDS

Stabile il totale dei rotabili trasportati dalla flotta nel periodo luglio-settembre

Nel terzo trimestre di quest'anno è proseguito il trend negativo dei risultati finanziari del gruppo armatoriale e logistico danese DFDS, anche se meno accentuato rispetto al periodo trimestrale precedente. Nel periodo luglio-settembre del 2020 il gruppo ha registrato ricavi pari a 3,60 miliardi di corone danesi (483 milioni di euro), con una diminuzione del -19,5% sul corrispondente periodo dello scorso anno. L'EBITDA è stato pari a 846 milioni di corone danesi (-29,2%), l'utile operativo a 326 milioni (-54,5%) e l'utile ante imposte a 262 milioni di corone danesi (-59,4%).

Nel terzo trimestre del 2020 la flotta di navi ro-pax del gruppo ha trasportato carichi rotabili per un totale di 10,53 milioni di metri lineari (0%), 138mila tonnellate di altri carichi (-31,3%) e 578mila passeggeri (-71,2%).

L'attività svolta dal gruppo nel Mediterraneo ha generato ricavi pari a 529 milioni di corone danesi (-4,7%) e un EBIT di 90 milioni (+18,4%). Nella regione la flotta ha trasportato 1,04 milioni di metri lineari di rotabili (-5,9%).

Nei primi nove mesi di quest'anno i ricavi del gruppo sono ammontati a 10,21 miliardi di corone danesi, in calo del -18,9% sul corrispondente periodo del 2019, di cui 1,44 miliardi prodotti dalle attività nel Mediterraneo (-12,0%). L'EBITDA è stato di 1,96 miliardi (-31,4%) e l'EBIT di 507 milioni di corone danesi (-65,0%) con un apporto di 119 milioni dalle attività nel Mediterraneo (-41,1%). L'utile ante imposte è stato pari a 369 milioni (-70,4%).

Nel periodo gennaio-settembre del 2020 la flotta ha trasportato 29,00 milioni di metri lineari di rotabili (-6,0%), di cui 2,83 milioni nel Mediterraneo (-12,7%), 498mila tonnellate di altri carichi (-11,1%) e 1,31 milioni di passeggeri (-68,3%).









