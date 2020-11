13 novembre 2020

Ad ottobre il porto di Singapore ha movimentato quasi 50 milioni di tonnellate di merci (-5,1%)

Segnato il nuovo record del traffico dei container relativo a questo mese

Ad ottobre 2020 il porto di Singapore ha movimentato 49,86 milioni di tonnellate, con una flessione del -5,1% sullo stesso mese dello scorso anno che costituisce il settimo dato percentuale di segno negativo consecutivo. Il solo traffico dei container è stato pari a 31,23 milioni di tonnellate (+1,1%), volume che rappresenta il nuovo record per il mese di ottobre che è tale anche conteggiando il traffico in termini di contenitori da 20' (teu) movimentati che è stato pari a 3,24 milioni di teu (+0,1%). Le merci convenzionali sono ammontate a 1,43 milioni di tonnellate (-31,3%). Le rinfuse petrolifere sono diminuite del -16,5% a 15,12 milioni di tonnellate, mentre le altre rinfuse sono cresciute del +39,7% segnando con 2,08 milioni di tonnellate il nuovo record per il mese di ottobre.

Nei primi dieci mesi di quest'anno il porto asiatico ha movimentato un totale di 490,81 milioni di tonnellate di merci, con una contrazione del -5,8% sul periodo gennaio-ottobre del 2019. Le merci in container sono state pari a 295,6 milioni di tonnellate (-2,1%), traffico che è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 30,47 milioni di teu (-0,8%). Le merci convenzionali si sono attestate a 15,24 milioni di tonnellate (-24,2%), le rinfuse petrolifere a 163,42 milioni di tonnellate (-11,3%) e le altre rinfuse a 16,52 milioni di tonnellate (+13,5%).



