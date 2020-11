13 novembre 2020

Nel terzo trimestre i ricavi della HMM sono cresciuti del +18,7%

Il periodo è stato archiviato con un utile netto di circa 22 milioni di dollari

Anche nel terzo trimestre di quest'anno, così come il trimestre precedente, la compagnia di navigazione sudcoreana HMM ha registrato un utile netto dopo i precedenti 14 periodi trimestrali chiusi in perdita. Nel periodo luglio-settembre del 2020 i ricavi della compagnia si sono attestati a 1.718,5 miliardi di won (1,54 miliardi di dollari), con un deciso incremento del +18,7% sul corrispondente trimestre dello scorso anno. I costi operativi sono calati del -3,5% a 1.368,0 miliardi di won. L'utile netto è stato di 24,6 miliardi di won rispetto ad una perdita netta di -124,2 miliardi nel terzo trimestre del 2019.

Nel terzo trimestre del 2020 la flotta di portacontenitori della HMM ha trasportato carichi containerizzati pari ad un totale di 1,04 milioni di teu (-2,8%).

Nei primi nove mesi di quest'anno i ricavi sono ammontati a 4.406,7 miliardi di won, in aumento del +5,9% sullo stesso periodo del 2019. I costi operativi sono stati pari a 3.773,7 miliardi (-10,1%) e l'utile operativo di 413,8 miliardi rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -265,1 miliardi nei primi nove mesi del 2019. HMM ha chiuso il periodo gennaio-settembre del 2020 con una perdita netta di -12,8 miliardi rispetto ad una perdita netta di -503,4 miliardi di won nel corrispondente periodo dello scorso anno. I volumi di carichi containerizzati trasportati dalla flotta sono stati pari a 2,8 milioni di teu rispetto a 3,3 milioni nei primi nove mesi del 2019.





