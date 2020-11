13 novembre 2020

La Commissione UE aggiorna l'elenco europeo degli impianti autorizzati al riciclaggio delle navi

Aggiunti un cantiere in Danimarca, uno in Norvegia e due in Turchia

La Commissione Europea ha aggiornato l'elenco europeo degli impianti autorizzati al riciclaggio delle navi a norma del regolamento UE n. 1257/2013 includendovi altri due cantieri navali in Europa, di cui uno in Danimarca ed uno in Norvegia, e altri due cantieri in Turchia. Pertanto la settima edizione dell'elenco include ora 43 cantieri, di cui 34 in Europa, otto in Turchia ed uno negli Stati Uniti.

Dal 31 dicembre 2018 il regolamento sul riciclaggio delle navi dell'UE impone a tutte le grandi navi che navigano sotto la bandiera di uno Stato membro dell'UE di utilizzare un impianto di riciclaggio delle navi approvato e incluso nell'elenco europeo.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec