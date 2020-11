16 novembre 2020

Il porto di Valencia segna il proprio nuovo record storico di traffico mensile dei container

Assegnato formalmente a Baleària e GPH il nuovo terminal passeggeri del porto di Valencia

A due mesi dall'aver stabilito il proprio record storico di traffico mensile dei container, segnato lo scorso agosto, ad ottobre il porto di Valencia ha nuovamente alzato l'asticella avendo elevato il picco storico a 508.177 teu, volume che rappresenta un incremento del +7,7% sull'ottobre 2020.

Intanto la compagnia di navigazione spagnola Baleària e il gruppo terminalista turco Global Ports Holding (GPH) si sono aggiudicati formalmente la costruzione e gestione del nuovo terminal passeggeri del porto di Valencia ( del 29 luglio 2020). In particolare, Baleària gestirà il traffico dei passeggeri dei servizi di linea, mentre l'azienda turca si occuperà del traffico crocieristico, attività che saranno effettuate su aree e con procedure differenziate.

Il nuovo terminal sarà realizzato tra il Muelle de Poniente e il Muelle del Espigón, nell'area in precedenza occupata dal cantiere navale Unión Naval de Valencia, e, secondo le previsioni, il contratto di concessione sarà firmato nel primo trimestre del prossimo anno.



