17 novembre 2020

HMM investe 205 milioni di dollari in nuovi container

Saranno presi in consegna nel corso della prima metà del 2021

La compagnia di navigazione sudcoreana HMM ha annunciato oggi un investimento di 229,0 miliardi di won (205 milioni di dollari) per comprare nuovi container. Saranno acquistati 43.000 contenitori per carichi secchi e 1.200 contenitori frigo. I nuovi container saranno presi in consegna nel corso del primo semestre del prossimo anno.







