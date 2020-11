17 novembre 2020

Le compagnie greche dei traghetti prevedono di chiudere il 2020 con 300 milioni di euro di ricavi in meno

Attese perdite per oltre 100 milioni di euro

Se il 2020 era iniziato assai bene per le compagnie di navigazione greche impegnate nel segmento del trasporto di passeggeri e rotabili, con un elevato livello d'attività accompagnato da un rilevante volume di prenotazioni per i mesi successivi, la diffusione della pandemia in Europa a partire dalla scorsa primavera ha trasformato radicalmente lo scenario. Lo ha sottolineato ieri Michalis Sakellis, presidente della SEEN, l'associazione delle compagnie di navigazione greche che operano servizi di linea per il trasporto dei passeggeri.

Sakellis ha specificato che questo drastico deterioramento della situazione comporterà per le compagnie marittime del settore una riduzione dei ricavi che per l'intero 2020 è prevista essere pari a 300 milioni di euro, con conseguenti risultati in perdita per oltre 100 milioni di euro al netto degli aiuti di Stato che tuttavia - ha precisato - non hanno oltrepassato i 22 milioni di euro.

«A differenza del 2019 - ha detto il presidente della SEEN - tra pochi giorni, nel 2021, inizieremo un nuovo anno con un'ingentissima dote di perdite, con l'esaurirsi delle riserve di cassa e con il costante aumento dei prestiti dalle banche e dallo Stato».

Sakellis ha spiegato che quest'anno ad essere colpiti sono stati principalmente i servizi marittimi di linea in Adriatico, che hanno registrato una riduzione dell'attività pari al -70% relativamente al traffico dei passeggeri e del -60% e -8% relativamente ai trasporti rispettivamente di autoveicoli e camion. Rilevante, comunque, anche la flessione dell'attività dei servizi nazionali greci di collegamento con le isole che hanno subito un calo del -70% relativamente ai passeggeri, del -35% degli autoveicoli e del -20% dei mezzi pesanti.



