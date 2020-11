18 novembre 2020

La società italiana di informatica IB è stata acquisita dal gruppo norvegese Arribatec

L'azienda scandinava è stata recentemente quotata alla Borsa di Oslo

La società italiana di informatica IB, con sede a Rapallo in Liguria, è stata acquisita dal gruppo norvegese Arribatec, recentemente quotato alla Borsa di Oslo. IB ha una presenza consolidata nei software gestionali navali, soprattutto nel settore del trasporto crocieristico e passeggeri. Le trattative sono state completate e il 100% di IB passerà di mano dagli azionisti originari che la possedevano e gestivano dal 1983, anno della sua costituzione.

IB ha una forza lavoro di 85 dipendenti, ha un ufficio operativo a Miami e uno a Cipro.

Commentando il passaggio di proprietà, l'amministratore delegato della IB, Giampiero Soncini, ha spiegato che «il nostro obiettivo è duplice: da un lato, allargare l'orizzonte del nostro mercato di riferimento, destinato a diventare veramente globale; dall'altro, affinare ulteriormente la già altissima qualità del software di IB, che è stata tra le prime società al mondo a entrare nel campo dell'intelligenza artificiale applicata al settore navale, cosa che è destinata a rivoluzionare nei prossimi anni tutti gli asset consolidati del trasporto marittimo».



