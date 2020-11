18 novembre 2020

GEFCO rinnova la partnership con Dealernet incentrata sulle piattaforme logistiche di Noventa Padovana e Udine

Dai due hub parte la distribuzione dei ricambi per auto

GEFCO Italia, filiale del gruppo logistico francese GEFCO, ha rinnovato la collaborazione con Dealernet, azienda attiva nella distribuzione di ricambi per auto per diversi brand automobilistici, proseguendo così una cooperazione avviata nel 2017 con la gestione prima del magazzino di prossimità di Noventa Padovana (Padova) e successivamente nel 2019 con quella del centro logistico di Udine. Precedentemente la distribuzione dei ricambi avveniva in maniera diretta attraverso i concessionari, mentre il nuovo modello prevede che le piattaforme logistiche regionali ricevano i ricambi dalla casa madre e siano il riferimento per la distribuzione locale a tutti i concessionari di zona e alle officine autorizzate e indipendenti.

Attualmente GEFCO gestisce complessivamente 4.900 metri quadri di aree, di cui 1.200 soppalcate. Nei due magazzini di Noventa Padovana e Udine sono stoccati 33.000 codici e 48.000 pezzi.







