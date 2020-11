18 novembre 2020

Carnival ritarda ulteriormente la ripartenza delle proprie crociere dai porti statunitensi

Cancellati gli imbarchi previsti a gennaio e anche nelle settimane successive

L'americana Carnival Corporation ha annunciato un ulteriore ritardo nell'avvio delle proprie crociere in partenza dagli USA che sono state sospese a causa della pandemia di Covid-19. Il gruppo ha reso noto di aver provveduto alla cancellazione di tutti gli imbarchi dai porti statunitensi in precedenza programmati nel corso del prossimo gennaio. Inoltre sono stati cancellati tutti gli imbarchi previsti sino al prossimo febbraio dai porti di Baltimora, Charleston, Jacksonville, Long Beach, Mobile, New Orleans e San Diego, nonché gli imbarchi previsti sino al prossimo 26 marzo sulla nave Carnival Legend.







