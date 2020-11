18 novembre 2020

La società logistica CLS ha stretto un accordo con Yaskawa

Vivani: è un importante passo nel campo della robotica applicata

La società logistica CLS, attraverso la sua nuova business unit CLS iMation dedicata all'automazione e alla digitalizzazione dei processi, ha stretto una partnership commerciale con Yaskawa Italia, filiale della giapponese Yaskawa che è leader nei campi della tecnologia di azionamento, dell'automazione industriale e della robotica. In questo ambito, CLS iMation ha deciso di adottare i robot Motoman di Yaskawa all'interno del proprio portafoglio di offerta per offrire soluzioni di movimentazione intralogistica.

«Per CLS - ha spiegato l'amministratore delegato della società, Paolo Vivani - questa nuova partnership rappresenta un'ulteriore opportunità di crescita. Siamo certi che le competenze tecniche ed applicative di Yaskawa, affiancate alla nostra esperienza consulenziale in applicazioni intralogistiche ed industriali, ci metteranno in condizione di fare un importante passo nel campo della robotica applicata».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec