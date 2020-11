18 novembre 2020

Conclusa l'operazione di allungamento e ammodernamento della nave da crociera Star Breeze

Oggi la consegna nel cantiere navale di Palermo della Fincantieri

Oggi nel cantiere navale di Palermo della Fincantieri si è svolta la consegna della Star Breeze, la nave che ha dato avvio al piano di allungamento e ammodernamento Star Plus Initiative dell'armatore Windstar Cruises, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di alta gamma. Il programma, del valore di 250 milioni di dollari che vede coinvolte tre navi della classe “Star”, Star Breeze, Star Legend e Star Pride, prevede tre principali fasi complesse d'intervento: l'inserimento al centro dello scafo della nave di una nuova sezione di 25,6 metri la sostituzione dei motori di propulsione e dei diesel generatori per una navigazione più attenta all'ambiente e l'ammodernamento di numerose sale pubbliche e delle cabine.

Prima dell'intervento di allungamento Star Breeze aveva una lunghezza di 134 metri, una stazza di circa 10.000 tonnellate e una capacità di 212 passeggeri. Ora, al termine dei lavori, è lunga circa 160 metri, ha una stazza di circa 13.000 tonnellate ed è in grado di ospitare 312 passeggeri.







