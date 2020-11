19 novembre 2020

Ad ottobre il porto di Los Angeles ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico dei container

Nuovo picco massimo dei contenitori vuoti

Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Los Angeles ha mostrato un forte incremento del +27,3% sull'ottobre 2019 segnando, con 981mila teu movimentati, il nuovo record storico di traffico mensile dello scalo californiano, picco massimo che in precedenza era stato stabilito lo scorso agosto con 962mila teu. Al raggiungimento del nuovo record ha contribuito il nuovo record di movimentazione mensile di contenitori vuoti che sono risultati pari a 330mila teu (+39,3%). In decisa crescita (+29,0%) anche il traffico di contenitori pieni allo sbarco che sono risultati pari a 507mila teu, volume che rappresenta il secondo risultato di sempre dopo quello di 516mila teu registrato lo scorso agosto. Più contenuto invece l'aumento degli imbarchi di container pieni che sono stati pari a 144mila teu, con un rialzo del +2,6% che è comunque la prima variazione percentuale di segno positivo dopo otto mesi consecutivi di calo.

Nei primi dieci mesi di quest'anno il traffico è ammontato complessivamente a 7,44 milioni di teu, con una flessione del -5,3% sul corrispondente periodo del 2019. I container pieni allo sbarco sono stati pari a 3,90 milioni di teu (-1,7%), quelli pieni all'imbarco a 1,28 milioni di teu (-13,9%) e quelli vuoti a 2,26 milioni di teu (-5,9%).



