19 novembre 2020

Il C.I.S.Co. ha realizzato un questionario sui limiti del gigantismo navale

Iniziativa in collaborazione con l'Università di Genova e il Politecnico di Torino

Il Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.), in collaborazione con l'Università di Genova e il Politecnico di Torino, ha realizzato un questionario sui limiti del gigantismo navale rivolto agli operatori del settore marittimo-portuale che si pone come obiettivo quello di evidenziare i limiti e le problematiche associati a questo fenomeno, considerando tutti gli interessi degli stakeholder coinvolti. I risultati finali saranno forniti in forma aggregata a tutti i partecipanti, al fine di tutelare l'anonimato e le informazioni sensibili fornite. A conclusione dello studio verrà elaborato un report che verrà inviato esclusivamente a chi fornirà il suo contributo alla compilazione del questionario, che è raggiungibile all'indirizzo https://it.surveymonkey.com/r/X95MMVT.

Con l'indagine ci si interroga su quali siano gli obiettivi che spingerebbero le compagnie di navigazione a continuare ad investire nel gigantismo navale, a partire dalla realizzazione di economie di scala, dall'aumento delle quote di mercato a discapito della concorrenza realizzato anche in perdita, dal mantenimento dei margini operativi anche a fronte di flessioni della domanda e dal mantenimento dell'immagine di primato nell'ambito dello shipping, ma ci si interroga anche sulle sfide e i problemi presentati dalla rincorsa al gigantismo.

Il questionario verte inoltre sull'impatto del gigantismo navale sui porti e sui terminal e sul suo effetto in termini di aumento dei traffici e del lavoro, di necessità di adeguamenti infrastrutturali e tecnologico-organizzativi-gestionali, nonché sulle ripercussioni ambientali e sociali.

L'indagine è volta anche ad individuare gli stakeholder che traggono maggior vantaggio dal gigantismo navale e quelli che invece sono più penalizzati dal fenomeno e ad analizzare le strategie per mitigare gli aspetti negativi del gigantismo e migliorare la gestione delle mega-navi.

Tra i temi toccati dall'indagine ci sono anche quelli dell'impatto del gigantismo navale sull'occupazione e degli effetti dell'immissione di navi di grande capacità sulla rete di servizi marittimi mondiali, sui porti, sulle infrastrutture e sulla logistica.

Ci si interroga pure su quali saranno i limiti del gigantismo, ammesso che ci siano, e sulle possibili risposte dei porti a tale fenomeno.



