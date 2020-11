19 novembre 2020

Assarmatori, sì all'adeguamento del Registro Internazionale alle richieste dell'Unione Europea

Messina: «siamo convinti che questa modifica dell'impianto normativo porterà grandi sviluppi dell'occupazione»

Ogni euro investito nel settore del trasporto marittimo ne genera altri tre nell'economia nazionale, così come un posto di lavoro creato nello shipping ne attiva circa quattro nelle aree contigue al settore. Lo evidenzia un'analisi che l'associazione armatoriale italiana Assarmatori ha affidato a Nomisma e i cui contenuti saranno illustrati a breve.

In occasione dell'odierna assemblea dell'associazione, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, forte dei numeri che sottolineano la valenza del settore del trasporto marittimo quale infrastruttura strategica dell'Italia, ha rimarcato la necessità di adeguare l'impianto del Registro Internazionale come richiesto dall'Unione Europea, che ha sollecitato di estenderne i benefici anche ai marittimi arruolati da imprese europee e imbarcati su navi battenti bandiere dell'UE.

«Gli sgravi contributivi sul costo del lavoro concessi dalla legge 30/98 istitutiva del Registro Internazionale - ha spiegato Messina - hanno permesso di invertire la tendenza negativa degli anni ottanta e di far crescere un'occupazione italiana che ora è tornata a stagnare. Oggi l'unica possibilità di crescita dell'occupazione marittima italiana - ha osservato il presidente di Assarmatori - è legata alla possibilità dei nostri marittimi di lavorare sulle navi armate dalle imprese europee e battenti bandiere dell'Unione. La Commissione Europea lo chiede e siamo convinti che questa modifica dell'impianto normativo porterà grandi sviluppi dell'occupazione».



