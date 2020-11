19 novembre 2020

Confronto Assoporti - Propeller Clubs con gli operatori di Hong Kong

Tavola rotonda in occasione della rassegna Asian Logistics Maritime and Aviation Conference

Nei giorni scorsi, l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) assieme al The International Propeller Clubs ha partecipato con i rispettivi presidenti ad una tavola rotonda per valorizzare il cluster marittimo italiano tenutasi nel corso della rassegna Asian Logistics Maritime and Aviation Conference. L'evento, dedicato ai servizi logistici internazionali, si è svolto martedì e mercoledì in modalità virtuale a Hong Kong e quest'anno, per la prima volta, ha coinvolto anche il settore dell'aviazione.

Organizzata dal The he Hong Kong Trade Development Council ( HKTDC) in collaborazione con l'Hong Kong Special Administrative Region Government e altri importanti stakeholder di settore, l'edizione 2020 si è focalizzata sul tema “Capturing opportunities amidst volatility”. Nel corso della tavola rotonda sono state affrontate importanti tematiche relative alla supply chain globale, alla luce delle innovazioni tecnologiche che si stanno sviluppando in Asia e globalmente.







