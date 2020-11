20 novembre 2020

Princess Cruises annuncia un'ulteriore sospensione delle crociere

Quelle della durata superiore a sette giorni che toccano gli USA sono state cancellate sino al primo novembre 2021

La compagnia Princess Cruises del gruppo americano Carnival Corporation ha annunciato un'ulteriore rilevante estensione del periodo di sospensione delle crociere effettuate dalla propria flotta. La compagnia ha annunciato oggi la cancellazione di tutte le partenze delle crociere programmate sino al prossimo 31 marzo. Inoltre Princess Cruises ha deciso di cancellare sino al primo novembre 2021 tutte le crociere della durata superiore a sette giorni in entrata ed uscita dai porti degli Stati Uniti.







