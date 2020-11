20 novembre 2020

Nel porto di Ravenna verranno utilizzati droni aerei e acquatici per la raccolta di dati

Il prossimo mese sarà avviato il progetto PASSport

Il prossimo primo dicembre sarà avviato il progetto PASSport, finanziato dal programma europeo Horizon 2020 e coordinato dalla società Sistematica Spa, che vede coinvolta l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale unitamente ad altri centri di studio e di ricerca tedeschi, polacchi, francesi, spagnoli, croati e belgi. Il porto di Ravenna è il principale scalo portuale italiano partner del progetto per la sperimentazione dell'utilizzo di droni aeronautici, subacquei ed acquatici per la raccolta di dati ed informazioni utili per migliorare l'accessibilità, la sicurezza e il monitoraggio ambientale nelle aree portuali.

I droni saranno sperimentati per svolgere ispezioni di carattere ambientale, per monitorare aree portuali, per l'esecuzione di rilievi topografici e batimetrici, verificando la possibilità di utilizzare in futuro questi apparati proprio per avere batimetrie del Canale del porto ravennate costantemente aggiornate. Il budget totale previsto per questa sperimentazione è di circa 50mila euro ed è interamente finanziato dalla Commissione Europea.

Nel porto di Ravenna, con il progetto europeo INTESA (Improving Maritime Transport Efficiency and Safety In Adriatic) del programma transfrontaliero Italia-Croazia, è già previsto un test per l'utilizzo di droni acquatici per l'aggiornamento dei rilievi batimetrici in particolare per le zone del Canale Candiano dove è particolarmente difficile arrivare con una imbarcazione tradizionale.

Entrambi i progetti si pongono l'obiettivo di individuare sistemi IT che rendano più efficienti e sicuri la raccolta e lo scambio di dati utili ad innalzare i livelli di sicurezza della navigazione e a migliorare l'efficienza del trasporto marittimo.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail