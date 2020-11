20 novembre 2020

L'azienda ferroviaria austriaca ÖBB Rail Cargo si accorda con la società che riscuote i pedaggi sulle autostrade

I servizi di autostrada viaggiante vengono ora commercializzati sul sito di ASFiNAG

I servizi di autostrada viaggiante operati dall'austriaca ÖBB Rail Cargo Group saranno più accessibili grazie alla collaborazione che la società ferroviaria ha avviato con l'ASFiNAG, la società che riscuote i pedaggi sulle autostrade austriache. Grazie all'accordo, infatti, i servizi di autostrada ferroviaria vengono ora commercializzati sul sito internet per il pagamento on-line di pedaggi autostradali di ASFiNAG, attraverso cui sono proposti anche gli orari delle partenze dei servizi di autostrada viaggiante e la capacità disponibile sui treni. Grazie all'iniziativa, gli autotrasportatori possono cliccare sul percorso desiderato visualizzato su una mappa e verificare se c'è ancora disponibilità di trasporto ferroviario.







