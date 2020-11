23 novembre 2020

VARD progetterà e costruirà otto navi autonome per conto della Ocean Infinity

Le nuove unità, lunghe 78 metri, saranno consegnate tra la metà del 2022 e la fine del 2023

La società norvegese di cantieristica navale VARD del gruppo Fincantieri ha ottenuto dalla statunitense Ocean Infinity un contratto per la progettazione e costruzione di otto navi robotizzate che potranno essere controllate da remoto ed essere operate con o senza equipaggio. Inoltre la propulsone delle nuove unità navali potrà essere alimentata con combustibili alternativi, tra cui l'ammoniaca verde. Le due parti hanno evidenziato che le nuove navi, con una lunghezza di 78 metri, saranno le prime del loro genere e rappresenteranno un grande balzo in avanti per l'industria marittima.

Le nuove unità saranno costruite nel cantiere navale vietnamita Vard Vung Tau e saranno consegnate tra la metà del 2022 e la fine del 2023.

Le otto nuove navi faranno parte della flotta Armada della Ocean Infinity destinata ad essere composta interamente da navi di superficie autonome che inizialmente sarà formata da nove unità lunghe tra 21 e 36 metri attualmente in costruzione e che diventeranno operative all'inizio del prossimo anno. La società americana, che è stata fondata nel 2017, sta dotandosi anche di una flotta di veicoli subacquei autonomi attualmente composta da 14 unità in grado di operare sino a 6.000 metri di profondità.

Riferendosi alla flotta Armada, l'amministratore delegato della Ocean Infinity, Oliver Plunkett, ha sottolineato che «l'impatto e le dimensioni di questa flotta robotica innescheranno la più grande trasformazione che l'industria marittima abbia mai subito da quando la vela ha lasciato il posto al vapore. Con la nostra nuova flotta - ha evidenziato - saremo in grado di fornire servizi sostenibili in tutti i segmenti del settore, dall'energia offshore alla logistica e ai trasporti».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail