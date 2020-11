23 novembre 2020

Nella prima metà del 2020 il volume delle merci sulle navi transitate nel canale di Suez è aumentato del +1,5%

Nel quadrimestre marzo-giugno registrata una diminuzione del -2,0%

Nel primo semestre di quest'anno le navi che hanno attraversato il canale di Suez avevano a bordo merci per un totale di 511,3 milioni di tonnellate, con un incremento del +1,5% sulla prima metà del 2019. Lo si desume dal totale di 1,04 miliardi di tonnellate di carichi a bordo delle navi transitate nella via d'acqua egiziana nel corso dell'anno fiscale 2019-2020 dell'Autorità del Canale di Suez, esercizio che è terminato lo scorso 30 giugno, totale che risulta superiore del +2,5% rispetto a quello dell'esercizio fiscale 2018-2019.

Il lieve incremento dei volumi trasportati rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno si è generato nelle prime settimane del 2020. L'authority egiziana, prima di sospendere la comunicazione mensile del volume di traffico marittimo nel canale, aveva reso noto che nei primi due mesi di quest'anno le merci imbarcate sulle navi transitate erano state pari a 173,3 milioni di tonnellate, con un incremento del +9,3% sul primo bimestre del 2019. Nel quadrimestre marzo-giugno del 2020, pertanto, i carichi a bordo delle navi sono ammontati a 338,0 milioni di tonnellate, con una flessione del -2,0% sul corrispondente periodo dello scorso anno.









