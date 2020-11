24 novembre 2020

L'AdSP del Mare di Sicilia Orientale programma nuovi investimenti infrastrutturali per 145 milioni di euro

Approvato il bilancio di previsione 2021

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha reso nota l'approvazione del proprio bilancio di previsione 2021 e della relativa programmazione di nuovi investimenti infrastrutturali per i porti di Augusta e Catania, con risorse pari a 145,42 milioni di euro. L'ente ha ricordato che tra gli investimenti rientra il rifacimento e l'abbellimento della mantellata del porto di Catania per circa 80 milioni di euro, opera - ha sottolineato l'AdSP - di straordinaria importanza per la sicurezza del porto in grado di offrire una tra le più belle ed affascinati passeggiate sul mare per due chilometri.

L'ente ha specificato che la fattibilità degli investimenti sarà sostenuta dal differenziale positivo tra entrate correnti e spese correnti e da finanziamenti statali già erogati e da erogare e/o con la contrazione di mutui a medio/lungo termine.

Inoltre l'AdSP ha ricordato che i nuovi investimenti completano il quadro generale di infrastrutturazione già avviato nel 2017 per complessivi 200 milioni di euro per opere già in cantiere, tra le quali spiccano il nuovo container terminal del porto di Augusta che avrà circa 500 metri lineari di banchina, il rifacimento di circa sei chilometri della diga foranea della rada di Augusta, il rifacimento del sedime portuale del porto di Catania ed il completamento di una bretella di circa tre chilometri dello scalo ferroviario che dal porto di Augusta si aggancia alla linea Siracusa-Catania.

L'ente portuale ha sottolineato che il totale di 350 milioni di euro in quattro anni rappresenta uno stanziamento storico che favorirà la competitività dei porti di Augusta e Catania nell'ambito dei traffici nazionali ed internazionali lungo il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, diventando così volano di sviluppo per la Sicilia orientale, anche nell'ottica dell'istituzione delle ZES e dell'approvazione del nuovo Piano Regolatore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

L'AdSP ha precisato inoltre che a tale programmazione è accompagnata dalle recenti azioni volte a sostenere le imprese ed i concessionari portuali, come ad esempio l'abbattimento dei canoni e dei diritti portuali per circa tre milioni di euro nell'ambito delle misure urgenti a sostegno del lavoro e dell'economia in crisi per l'emergenza epidemiologica.



