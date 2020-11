24 novembre 2020

Inaugurati nuovi piazzali nel porto commerciale di Gaeta

Coprono oltre 70mila metri quadri

Oggi nel porto commerciale di Gaeta sono stati inaugurati i nuovi piazzali, per oltre 70mila metri quadri, che sono stati intitolati alla regina “Maria Sofia di Borbone”. La realizzazione dell'area è stata finanziata dal CIPE i cui 33 milioni di euro concessi hanno consentito di dragare lo specchio acqueo antistante.

Sottolineando la strategicità di quest'area ai fini dell'incremento di nuovi traffici e del raggiungimento di un ruolo di primo piano dello scalo portuale nell'ambito delle “Autostrade del Mare”, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo, ha specificato che l'area, prossima alla consegna all'ente portuale, sarà dotata di sei torri faro e di un innovativo impianto di videosorveglianza e che «i piazzali saranno messi a disposizione dei vari operatori portuali interessati a movimentare le loro merci in modo finalmente sicuro, moderno e funzionale». «Si tratta - ha aggiunto - di un piccolo ma importante retroporto di cui Gaeta aveva bisogno. In questo momento siamo convinti che, grazie agli sforzi operati dall'ente, i nuovi piazzali renderanno ancora più competitivo il porto commerciale di Gaeta nello scenario del Mediterraneo e in quello internazionale».



