24 novembre 2020

Habben Jansen e Nixon subentrano a Widdows alla presidenza del World Shipping Council

Matson Navigation e X-Press Feeders sono entrate a far parte dell'associazione

Il consiglio direttivo del World Shipping Council ha eletto due co-presidenti che subentreranno al presidente uscente Ron Widdows. Si tratta di Rolf Habben Jansen, amministratore delegato della compagnia armatoriale tedesca Hapag-Lloyd, e da Jeremy Nixon, amministratore delegato della giapponese Ocean Network Express (ONE), che rimarranno in carica per un mandato iniziale di due anni.

Widdows, che è stato presidente della WSC per oltre un decennio, aveva recentemente annunciato l'intenzione di dimettersi una volta che il suo successore fosse stato eletto dal consiglio direttivo. «Gli associati - ha dichiarato Habben Jansen - vogliono onorare e ringraziare Ron Widdows per il suo impegno come presidente dal 2008. L'organizzazione è ora ben consolidata quale partner di fiducia di governi e di altri soggetti interessati al trasporto internazionale». «La WSC - ha aggiunto Jeremy Nixon - è oggi la sola voce del trasporto marittimo di linea e copre un'ampia gamma di temi del settore, interagendo con governi e organizzazioni di tutto il mondo».

WSC ha reso noto, inoltre, che le compagnie di navigazione Matson Navigation e X-Press Feeders sono entrate a far parte del World Shipping Council come nuove associate.



