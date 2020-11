25 novembre 2020

R.C.M. Costruzioni si insedia nel Centro Direzionale Portuale di Ravenna

Sapir ha venduto 940 metri quadri di uffici

Il gruppo Sapir ha ceduto alla R.C.M. Costruzioni 940 metri quadri di uffici nel Centro Direzionale Portuale di Ravenna che, sito in posizione strategica a pochi chilometri dall'area industriale ma anche dalla città d'arte e dal mare, ospita già le sedi di Sapir e dell'Agenzia delle Dogane, uffici di spedizioni, società di informatica e la mensa interaziendale. La R.C.M. Costruzioni del gruppo Rainone, è l'impresa principale del general contractor che realizzerà il progetto Hub Portuale di Ravenna ( del 15 giugno e 6 novembre 2020).

«Siamo davvero lieti - ha dichiarato il direttore Asset e Sviluppo di Sapir, Davide Serrau - di avere condiviso con RCM, oltre naturalmente a condizioni contrattuali soddisfacenti per ambo le parti, la visione del Centro Direzionale come centro nevralgico per lo sviluppo del porto. Un luogo dove sviluppare affari godendo del miglior confort garantito da spazi, servizi, collegamenti».

«La scelta di RCM, che ne farà la propria sede per il Nord Italia - hanno affermato i fratelli Eugenio ed Elio Rainone - conferma la volontà dell'impresa di stringere un legame e radicarsi sul territorio, anche come auspicio per l'insediamento nel Centro di altri soggetti che graviteranno sul Progetto Hub».





