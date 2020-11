25 novembre 2020

Le AdSP del Tirreno e dell'Adriatico Settentrionale nel Cda dell'International Association of Ports and Harbors

Affiancano le Autorità Portuali di Guadeloupe e Douala

Le Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e del Mare Adriatico Settentrionale sono state chiamate a far parte del Cda dell'International Association of Ports and Harbors (IAPH) a fianco delle Autorità Portuali di Guadeloupe e Douala. Manifestando soddisfazione per la rielezione dell'ente portuale che gestisce i porti di Livorno e Piombino, il segretario generale dell'AdSP del Tirreno Settentrionale, Massimo Provinciali, ha rilevato che «in tempi come quelli che stiamo vivendo, in cui si è soliti sacrificare l'essenziale per l'urgenza, ci dimentichiamo spesso dell'importanza valoriale che il tema del rapporto porto-città riveste ai fini della instaurazione di una corretta dinamica relazionale tra le istituzioni e i cittadini. Continuare ad essere parte integrante di un'associazione importante come Villes et Ports - ha aggiunto - è per noi non solo un grande onore ma l'attestazione del lavoro che compiamo ogni giorno per creare sempre nuovi “ponti” tra i porti di riferimento e le rispettive città. Come era solito ripetere il presidente Giuliano Gallanti, i porti non sono soltanto luoghi ad alto tasso di traffico commerciale, ma rappresentano la ragione fondativa grazie alla quale può manifestarsi il senso di appartenenza di una comunità alla propria realtà territoriale».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail